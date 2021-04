Aktie in diesem Artikel Givaudan AG 3.443,00 EUR

Givaudan AG 3.443,00 EUR -1,35%

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Lisa De Neve überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie das Chance-Risiko-Profil für den Duftstoffe- und Aromenhersteller und verschob den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft. Wegen höherer Integrationskosten, gestiegener Rohstoffpreise sowie negativer Wechselkurseffekte senkte sie jedoch ihre Gewinnprognosen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 14:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.