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Jefferies & Company Inc.

Givaudan Hold

09:06 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3030 auf 4000 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4.048,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4.061,41 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,51%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.787,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:06 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
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