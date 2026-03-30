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WKN 938427

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ISIN CH0010645932

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Symbol GVDBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Givaudan Hold

08:01 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
2.928,00 EUR -8,00 EUR -0,27%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.915,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2.702,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.100,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
24.03.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
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