Givaudan Aktie
Marktkap. 28,01 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 2915 auf 2920 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoff-Hersteller habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Wachstum aus eigener Kraft habe leicht über den Erwartungen gelegen. Direkte Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Geschäftsentwicklung sieht der Analyst nicht. Er rechnet jedoch mit einer Abschwächung im weiteren Jahresverlauf, insbesondere in der Luxusparfümerie. Hintergrund seien rückläufige Einzelhandelsumsätze in wichtigen Märkten, deren Effekte sich mit Verzögerung entlang der Lieferkette bemerkbar machten./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Hold
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.920,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2.864,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2.877,69 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.157,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|13:16
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Givaudan Hold
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|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13:16
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.