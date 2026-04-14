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Symbol GVDBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Givaudan Hold

13:16 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.122,00 EUR 6,00 EUR 0,19%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 2915 auf 2920 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoff-Hersteller habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Wachstum aus eigener Kraft habe leicht über den Erwartungen gelegen. Direkte Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Geschäftsentwicklung sieht der Analyst nicht. Er rechnet jedoch mit einer Abschwächung im weiteren Jahresverlauf, insbesondere in der Luxusparfümerie. Hintergrund seien rückläufige Einzelhandelsumsätze in wichtigen Märkten, deren Effekte sich mit Verzögerung entlang der Lieferkette bemerkbar machten./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.920,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2.864,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2.877,69 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.157,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

13:16 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:41 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
08:11 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
08:01 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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