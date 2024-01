Bernstein Research

Givaudan Market-Perform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Givaudan von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 2700 auf 3300 Franken angehoben. Nach zwei Jahren unterdurchschnittlicher Kursentwicklung sei es Zeit für einen zuversichtlicheren Blick auf die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsperspektiven seien nicht ausreichend im Kurs eingepreist. Zudem sollten sinkende Rohstoffkosten und Einsparungen die Gewinnmargen stützen./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 15:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 05:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

