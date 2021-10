NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4600 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe sich solide entwickelt, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion auf die Neunmonatszahlen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe die Markterwartungen übertroffen./mis/men