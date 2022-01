Aktie in diesem Artikel Givaudan AG 3.683,00 EUR

-5,56% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Givaudan AG 3.683,00 EUR -5,56% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5030 Franken belassen. Ungewöhnlich schwach seien die jüngsten Zahlen des Duftstoff- und Aromenherstellers ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz liege gerade mal im Rahmen der Erwartungen, die Profitabilität sei schwächer. Fraser ist jedoch zuversichtlich, dass Givaudan dank seiner Preismacht dem inflationären Umfeld trotzen kann./ajx/bek

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.