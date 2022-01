NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan nach dessen Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr 2021 von 5030 auf 5000 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser kappte in einer am Montag vorliegenden Studie moderat ihre Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern und begründete dies vor allem mit höheren Rohstoffpreisen und Wechselkursveränderungen./ck/jha/