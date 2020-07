NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Franken belassen. Die Umsätze entwickelten sich robust und gewinnseitig habe der Aromenhersteller die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh