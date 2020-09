NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3345 Franken belassen. Die Aussagen des Managements zu der Geschäftsentwicklung bis 2025 seien ermutigend ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Analystin ist zuversichtlich, dass der Aromenhersteller seine Ziele erreicht - sowohl kurz- als auch mittelfristig./mf/ag