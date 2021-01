NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3530 Franken belassen. Umsatz und Margen des Duftstoffe- und Aromenherstellers hätten positiv überrascht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2021 habe es nicht gegeben - sie rechne derweil mit einem schwierigen Jahresstart./gl/bek