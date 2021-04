NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3710 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem beeindruckenden Jahresauftakt des Herstellers von Duft- und Aromastoffen. Sie erhöhte die bereinigte Gewinnschätzung je Aktie im laufenden Jahr./bek/he