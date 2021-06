NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3710 Franken belassen. Die Analystin Celine Pannuti erwartet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick eine leichte Wachstumsbeschleunigung beim Aromen- und Duftstoffkonzern. Die Belastungen durch die Corona-Krise in Bereichen wie Duftstoffe für teure Parfüme dürften ein Stück weit nachlassen. Auf der anderen Seite dürfte es Zeichen einer Normalisierung im während der Corona-Krise starken Geschäft rund um das Kochen daheim geben./ag/mis