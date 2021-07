NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 3710 auf 4100 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Telefonkonferenz des Schweizer Duft- und Geschmacksstoff-Herstellers sei von Zuversicht geprägt gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte aber bis zum Jahresende an Schwung verlieren./mf/la