NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor den Ende Januar anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem leichten Anstieg der Profitabilität des Duft- und Aromastoffherstellers im Schlussquartal 2021. Sie zeigte sich auf kurze Sicht vorsichtig, denn einem sich normalisierenden Wachstum stehe eine recht hohe Bewertung des Sektors gegenüber./bek/eas