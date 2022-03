NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3950 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet für das erste Quartal mit langsamerem Wachstum gegenüber hohen Vergleichswerten. Dies schrieb sie in einem am Montag vorliegenden Ausblick./ag