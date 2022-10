NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 2700 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti kappte ihre Ergebnisschätzung für 2022 in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf schwache Wachstumszahlen der Schweizer./ag/nas