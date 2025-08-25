Givaudan Aktie
Marktkap. 33,58 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht am Mittwoch kaum Kursimpulse für die Papiere des Aromenherstellers durch die Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.405,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
23,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.344,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
25,60%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4.013,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:56
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
