JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

12:21 Uhr
Givaudan Overweight
Givaudan AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Duftstoff- und Aromenherstellers bis 2030 unterstrichen seine Qualität, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer. Sie sieht die Premiumbewertung untermauert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.379,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.371,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
24,59%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.956,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

12:21 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:21 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Givaudan Neutral UBS AG
27.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Givaudan Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

