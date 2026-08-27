Givaudan Aktie
Marktkap. 33,24 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
AI Analyse
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die erste Einschätzung des neuen Chefs Christian Stammkoetter sowie die Strategie bis 2030 hätten die zentrale Rolle gespielt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz des Aromenherstellers. Die Ziele seien unverändert, der Fokus habe sich aber etwas verschoben auf Stärkung der Kernkompetenzen und Portfoliooptimierung. Ihre Erwartung an eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sieht Pannuti untermauert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 20:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.274,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.353,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:01
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08:01
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG