NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 3200 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das erste Quartal des Herstellers von Aromen und Duftstoffen sei unerwartet stark gewesen, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Bewertung sei das Chance/Risiko-Verhältnis aber nicht gut./mf/edh