NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Die Margen im vierten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage des Duftstoff- und Aromenherstellers./ajx/bek