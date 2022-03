NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3300 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die europäischen Chemieunternehmen. Damit trug er dem unsicheren Wirtschaftsumfeld, den Auswirkungen der Energiepreise und der 2022 erwarteten Margenverwässerung Rechnung. Zu seinen klarsten Verkaufsempfehlungen zählt Counihan unter anderen Umicore und Givaudan. Der Aromenhersteller weise ein schwächeres Wachstum als Konkurrent Symrise auf./gl/tih