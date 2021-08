LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3550 auf 3650 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das kurzfristige Wachstum des Aromen- und Duftstoffeherstellers drohe sich zu verlangsamen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürfte sich die Aktie demnächst unterdurchschnittlich entwickeln. Das neue Kursziel gehe auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum zurück./gl/la