Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat GlaxoSmithKline (GSK) vor dem Start europäischer Pharmahersteller in die Berichtssaison mit einem Kursziel von 2060 Pence auf "Buy" belassen. Die Verwerfungen durch Covid-19 dürften im zweiten Quartal stärker zutage getreten sein als es im ersten der Fall war, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Arzneimittelhersteller GSK, der am 29. Juli berichten wolle, dürfte seine früheren Jahresziele wiederholen und damit unter anderem den erwarteten Rückgang beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft 2020 von 1 bis 4 Prozent./ck/ag

