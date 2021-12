NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die zuletzt negativen Nachrichten von Wettbewerbern der GSK-Tochter VIIV seien positiv für das HIV-Geschäft des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie bereits in früheren Studien erwähnt, sehe er jede nennenswerte Verzögerung des Islatravir-Entwicklungsprogramms von Merck & Co weiter als positiv für GSK, da so dem GSK-Mittel Cabotegravir ermöglicht werde, sich auf dem Markt stärker zu etablieren./ck/bek