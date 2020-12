NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Enttäuschende klinische Daten eines möglichen Corona-Impfstoffes, der zusammen mit Sanofi entwickelt wird, dürften die Zulassung verzögern, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit gerate der Pharmakonzern ins Hintertreffen zu den Wettbewerbern./mf/knd/