NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) auf "Buy" mit einem Kursziel von 1925 Pence belassen. Der aktuelle Kurs des Pharmakonzerns eröffne eine überzeugende Chance auf Wertzuwachs, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsambitionen der Briten würden durch den Fokus der "neuen GSK" auf Impfstoffe untermauert. Der Investorentag zur Strategie habe zudem die Zuversicht des Konzerns in aktuelle Prüfmedikamente verdeutlicht./mf/tav