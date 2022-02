NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GlaxoSmithKline nach der Beilegung des Patentstreits mit dem US-Konkurrenten Gilead auf "Buy" mit einem Kursziel von 1925 Pence belassen. Die Beendigung des Streits über das HIV-Medikament Biktarvy biete Aufwärtspotenzial für die GSK-Aktie, da die auf diese Krankheit spezialisierte GSK-Tochter ViiV nun Anspruch auf einen Anteil an den künftigen Biktarvy-Umsätzen in den USA habe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einer ersten schnellen Berechnung schätzt der Experte den Wert der Einigung auf rund 23 Pence je GSK-Aktie./ck/mis