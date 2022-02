NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1925 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe im vierten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sei aber etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Ausblick sieht er keine Überraschung./tih/mis