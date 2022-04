NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor der Berichtssaison europäischer Pharmakonzerne auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Analyst Peter Welford blickt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie recht zuversichtlich auf das erste Quartal des britischen Pharmakonzerns, genauso wie auf jene der Konkurrenten Roche und AstraZeneca. Während er für andere Sektorwerte seine Kursziele erhöhte, verwies er bei Glaxo darauf, das Ziel zuletzt schon in einer tiefer gehenden Studie angepasst zu haben./tih/gl