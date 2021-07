NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für GlaxoSmithKline (GSK)von 1550 auf 1590 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns könnte im zweiten Halbjahr besser laufen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit der Ausgliederung des Segments Consumer Healthcare hebe das Unternehmen Wert./bek/gl