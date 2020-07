NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern werde die Prognosespanne für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr wohl bestätigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung bewege sich bereits am unteren Ende dieser Spanne./bek/mis