NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst James Gordon rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer positiven Marktreaktion auf eine Zulassung des Medikaments Belantamab gegen multiples Myelom durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Das zuständige Gremium habe die hohe Effizienz des Mittels hervorgehoben./bek/zb