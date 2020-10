NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" belassen. Der britische Pharmakonzern dürfte zwar seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie bekräftigen, allerdings die Erwartungen in Richtung des unteren Endes der Zielspanne lenken, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/he