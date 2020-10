NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe bei den Betriebskosten positiv überrascht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei dies hauptsächlich Einmaleffekten zu verdanken./la/ajx