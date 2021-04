NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Pharmakonzern nur moderat angepasst, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil richteten sich die Blicke bereits auf eine Investorenveranstaltung Ende Juni, auf der unter anderem die Dividenden und die Ziele im Biopharma-Geschäft im Fokus stünden./la/ag