NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline anlässlich eines Investorentages auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern wolle seine Dividende weniger stark kürzen als befürchtet, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt herrsche nun nach der Vorstellung neuer Unternehmensziele mehr Klarheit über die Erwartungen des Konzerns./la/edh