NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Angesichts einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum dürfte der Pharmakonzern im zweiten Quartal stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei in den Konsensschätzungen bereits berücksichtigt. Den Ausblick für das Gesamtjahr werde das Unternehmen voraussichtlich bekräftigen./bek/mis