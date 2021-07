NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Seine Erwartung an den bereinigten Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns im zweiten Quartal entspreche den Konsensschätzungen, stellte Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose fest./mf/edh