NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1580 auf 1710 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursrally im europäischen Pharmasektor sei noch nicht zu Ende, die Fundamentaldaten seien weiter positiv, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. GlaxoSmithKline stehe im Pharmageschäft längerfristig vor Herausforderungen, kurzfristig biete die Abtrennung der Consumer-Sparte aber Chancen./ajx/edh