NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1710 Pence belassen. Die zunächst gestoppte Testreihe mit dem Impfkandidaten gegen den Atemwegsvirus RSV lasse keine negativen Rückschlüsse auf andere Tests mit dem Serum zu, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gehe wohl alleine um Risiken in der Schwangerschaft./ag/jha/