NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1740 Pence belassen. Analyst James Gordon rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz des ersten Quartals damit, dass der Pharmakonzern die Erwartungen an Umsatz und Gewinn toppen kann. Der Jahresausblick dürfte aber nur bestätigt werden./ag/mis