NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1740 Pence belassen. Mit Blick auf den Umsatz des Pharmakonzerns traut Analyst Richard Vosser dem Pharmakonzern mehr zu als die Konsensschätzung widerspiegelt. Beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er hingegen unter der Markterwartung, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he