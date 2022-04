NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1740 auf 1900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Gordon ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Zahlen des ersten Quartals und den Zukauf von Sierra Oncology in sein Bewertungsmodell einfließen./tih/ag