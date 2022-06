NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline anlässlich positiver Zwischendaten mit einem Virus-Impfstoff auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Das vorrangige Ziel der Studie zur Bekämpfung des respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) sei erreicht worden - und dies ohne Sicherheitsbedenken, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Vordergrund rücke nun die Abspaltung der Consumer-Healthcare-Sparte unter dem neuen Firmennamen Haleon. Der Fokus liege dabei auf der potenziellen Auflösung des eingepreisten Konglomeratsabschlags./tih/edh