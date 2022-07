NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Analyst James Gordon passte sein Bewertungsmodell für den britischen Pharmakonzern an die abgespaltene Consumer-Health-Sparte Haleon an. Daraus sowie aus dem jüngsten Anstieg des Dollars ergäben sich leichte Änderungen an seinen Prognosen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek