NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Pharmakonzerns habe er seine Gewinnprognose (Core EPS) für die Jahre 2022 bis 2026 minimal erhöht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der verbesserte Ausblick der Briten erscheine immer noch konservativ./edh/jha/