12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Matt Greene am Mittwoch nach der Bilanzvorlage. Im Fokus stünden aber Ausschüttungen, Jahresziele und der Dreijahresausblick. In puncto Dividende und Aktienrückkauf-Volumen des Rohstoffkonzerns habe er mehr erwartet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

