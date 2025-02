Goldman Sachs Group Inc.

Glencore Buy

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore von 500 auf 420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matt Greene beließ die Aktien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, in der er sich mit den Jahreszahlen des Rohstoffkonzerns beschäftigte, auf der "Conviction Buy List" für besonders überzeugende Anlageideen. Anpassungen an seinen Schätzungen begründete er mit den Produktions-, Kosten- und Investitionsplänen des Unternehmens./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

